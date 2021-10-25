Сообщение об инциденте Кременчугское райуправление полиции получило 20 октября примерно в 8:30. Об этом правоохранителям сообщили врачи.

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На место происшествия сразу отправили следственно-оперативную группу. Она выяснила, что ребенок обжегся, находясь на кухне.

Через несколько дней после инцидента, а именно 24 октября, стало известно, что мальчик умер.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по делу. Сейчас проводят следственные действия для установления обстоятельств и причин смерти ребенка.

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