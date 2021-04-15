В Полтавской области с сегодняшнего дня, 15 апреля, усилили противоэпидемические меры. Еще раньше регион попал в красную зону карантина, а значит там будут действовать самые жесткие карантинные ограничения.

Решение об усилении ограничений на Полтавщине приняли еще 13 апреля на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Важно Еще две области оказались на границе красной зоны

Какие ограничения на Полтавщине

Запретили деятельность баров, ресторанов, кафе, кроме доставки, еды на вынос и заведений общественного питания в аэропорту, деятельность спортзалов, ТРЦ, фитнес-центров, бассейнов.

деятельность баров, ресторанов, кафе, кроме доставки, еды на вынос и заведений общественного питания в аэропорту, деятельность спортзалов, ТРЦ, фитнес-центров, бассейнов. Ограничили проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей. Все школьники, дети в садиках и студенты, кроме 6-курсников и интернов, которые получают образование по медицинским направлениям и привлечены в преодолении последствий острой респираторной болезни COVID-19, переходят на дистанционное обучение.

Обратите внимание! В области запретят перевозку пассажиров городским и внутриобластным общественным транспортом. Исключением будут лишь работники учреждений критической инфраструктуры. Они смогут ездить по специальным пропускам.

Какова ситуация с COVID-19 на Полтавщине

В Полтавской области за 14 апреля зафиксировали 900 случаев COVID-19. Общее количество заболевших за весь период пандемии составляет 63 412 человек.

COVID-19. Общее количество заболевших за весь период пандемии составляет 63 412 человек. Ранее в Полтавской области коэффициент инфицирования составил 20,1% при норме 20%, а уровень госпитализаций 81,4% при норме 60%. Именно поэтому в регионе ужесточили карантинные ограничения.

Добавим, что ранее в Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, Сумской и Одесской областях ввели "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В Киеве действует локдаун до 30 апреля.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала