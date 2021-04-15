У Полтавській області відсьогодні, 15 квітня, посилили протиепідемічні заходи. Ще раніше регіон потрапив до червоної зони карантину, а значить там діятимуть найжорсткіші карантинні обмеження.

Рішення про посилення обмежень на Полтавщині ухвалили ще 13 квітня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Важливо Ще дві області опинилися на межі червоної зони

Які обмеження на Полтавщині

Заборонили діяльність барів, ресторанів, кафе, окрім доставки, їжі на винос та закладів громадського харчування в аеропорту, діяльність спортзалів, ТРЦ, фітнес-центрів, басейнів.

діяльність барів, ресторанів, кафе, окрім доставки, їжі на винос та закладів громадського харчування в аеропорту, діяльність спортзалів, ТРЦ, фітнес-центрів, басейнів. Обмежили проведення усіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

проведення усіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів. Усі школярі, діти в садочка та студенти, крім 6-курсників та інтернів, що здобувають освіту за медичними напрямами та залучені у подоланні наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19, переходять на дистанційне навчання.

Зверніть увагу! В області заборонять перевезення пасажирів міським і внутрішньообласним громадським транспортом. Виключенням будуть лише працівники установ критичної інфраструктури. Вони зможуть їздити за спеціальними перепустками.

Яка ситуація з COVID-19 на Полтавщині

У Полтавській області за 14 квітня зафіксували 900 випадків COVID-19. Загальна кількість хворих за весь час пандемії складає 63 412 осіб.

COVID-19. Загальна кількість хворих за весь час пандемії складає 63 412 осіб. Раніше у Полтавській області коефіцієнт інфікування становив 20,1% при нормі 20%, а рівень госпіталізацій 81,4% при нормі 60%. Саме тому у регіоні посилили карантинні обмеження.

Додамо, що раніше у Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Одеській областях запровадили "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У Києві діє локдаун до 30 квітня.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу