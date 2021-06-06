Трагический инцидент произошел в городе Глобино, что в Полтавской области, 5 июня, в 12:30.
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Ребенка поразило током
Забрасывая рыболовный спиннинг, 8-летняя девочка задела им линию электропередач. В результате ей диагностировали поражение электротоком, ожоги обеих ладоней и левой голени.
Пострадавшую госпитализировали в реанимацию детской больницы в городе Кременчуг. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.
Предыдущие трагические случаи с участием детей
- В Лисичанске 13-летняя девочка погибла в заброшенном здании. Она пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
- В Киевской области у экс-комбата и ветерана АТО трагически погибла 3-летняя дочь. Девочка упала в яму и захлебнулась.
- Во Львовской области во время экскурсии на водопад Каменка погиб 12-летний мальчик. Школьник слишком близко подошел к воде, поскользнулся и упал.