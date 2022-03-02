На Полтавщине и в Черкассах воздушная тревога
2 марта 2022 , 07:49Читати новину українською
В Черкассах, Миргороде и Пирятине объявили воздушную тревогу. Жителям этих городов нужно немедленно спуститься в укрытие.
В укрытиях нужно находиться до тех пор, пока сирена не оповестит об отбое воздушной тревоги.
Заметьте В Чернигове и Сумах объявили воздушную тревогу – отправляйтесь в укрытие
О тревоге сообщили главы областных военных администраций Александр Скичко (Черкасская область) и Дмитрий Лунин (Полтавщина).
Карту укрытий в Черкассах можно найти здесь.
Карта укрытий на Полтавщине
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