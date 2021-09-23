На Полтавщине мужчины похитили дочь депутата и требовали за нее биткоины

На Полтавщине группа злоумышленников похитила дочь местного депутата и бизнесмена. Злоумышленники требовали у отца почти полмиллиона долларов в биткоинах за освобождение его ребенка.

Схему организовал заключенный

Организатором похищения является мужчина, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в умышленном убийстве с особой жестокостью, поэтому до приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе.

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В СИЗО злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена. Мужчина подыскал исполнителя через интернет и предложил ему 100 тысяч долларов.

К преступлению привлекли еще нескольких человек, а после похищения злоумышленники вступили в переговоры с ее родителями. Выкуп за девочку составил 470 тысяч долларов. Деньги родители должны были перечислить на электронный кошелек биткоинами.

Они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка,

– рассказали в СБУ.

Злоумышленникам сообщили о подозрении

Похитители общались между собой и с родителями девушки исключительно через телеграм-канал или "даркнет". Однако правоохранители смогли установить и задержать их.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по 2 статьям:

вымогательство;

незаконное лишение свободы или похищение человека.

Сейчас подозреваемых взяли под стражу. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к похищению.