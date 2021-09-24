ДТП произошло 23 сентября ориентировочно в 17 часов. В полиции рассказали, что машины столкнулись на 307 километре трассы.

Темы На львовской автостанции микроавтобус задним ходом сбил женщину

На Полтавщине столкнулись два авто: пострадала 14-летняя девушка

В полиции рассказали, что столкнулись два автомобиля: Dacia Sandero, которым управлял 36-летний водитель и Daewoo Nexia, за рулем которого был 23-летний мужчина.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и пассажиры Dacia Sandero: 39-летний мужчина и 14-летняя девушка,

– рассказали в полиции.

Пострадавших доставили в больницу Полтавы и Воронежа.



Две машины столкнулись на Полтавщине: пострадали 4 человека

Сведения об авариях внесли в Единый реестр досудебных расследований из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее потерпевшему телесное повреждение средней тяжести. Сейчас идет следствие.

Коротко об авариях в Украине