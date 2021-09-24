ДТП произошло 23 сентября ориентировочно в 17 часов. В полиции рассказали, что машины столкнулись на 307 километре трассы.
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На Полтавщине столкнулись два авто: пострадала 14-летняя девушка
В полиции рассказали, что столкнулись два автомобиля: Dacia Sandero, которым управлял 36-летний водитель и Daewoo Nexia, за рулем которого был 23-летний мужчина.
В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и пассажиры Dacia Sandero: 39-летний мужчина и 14-летняя девушка,
– рассказали в полиции.
Пострадавших доставили в больницу Полтавы и Воронежа.
Две машины столкнулись на Полтавщине: пострадали 4 человека
Сведения об авариях внесли в Единый реестр досудебных расследований из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее потерпевшему телесное повреждение средней тяжести. Сейчас идет следствие.
Коротко об авариях в Украине
- Ночью, 24 сентября, две машины сбили пешехода-нарушителя – он решил перебежать многополосную дорогу. Мужчина скончался на месте, ведь одна из машин сбила мужчину, а другая – переехала его. Это произошло всего в 70 метрах от одного и в 100 метрах от второго подземного перехода.
- 23 сентября в Одесской области 17-летний водитель протаранил 6 автомобилей, которые были припаркованы на обочине дороги. Он джипом на большой скорости выехал с территории ЖК "Цветной бульвар".
- В этот же день в Одесской области водители 2 маршруток устроили гонки. Одна из них наехала на подростка. Парня доставили в больницу с травмами.