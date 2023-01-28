На Полтавщине женщина облила бензином и подожгла любовницу мужа: ее кинули за решетку

В Полтавской области женщина облила бензином и подожгла знакомую своего мужа. Все это – из-за ревности.

ЧП произошло летом 2022 года. В итоге суд отправил женщину за решетку.

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В Полтавской области женщина подожгла любовницу своего мужа

Жительница Оржицы подозревала, что ее гражданский муж на стороне встречается с другой. 2 июля 2022 года она пришла к знакомой мужчины и застукала их.

По словам мужчины, он просто выпивал со своей знакомой и в итоге уснул у нее в квартире. Однако женщину это не остановило, и она ударила по лицу своего избранника и его любовницу.

Позже женщина не смогла успокоиться, поэтому налила в пустую пластиковую бутылку бензин, пришла к любовнице мужа, облила ее лицо и верхнюю часть тела, после чего подожгла спичкой.

Как рассказала в суде женщина, таким образом она хотела просто испугать любовницу мужа, облив бензином одеяло и свитер. Однако, прикуривая сигарету, она бросила спичку на одеяло. После этого женщина помогла потерпевшей, они снова поссорились и разошлись.

В результате у пострадавшей тело и руки были в пузырях, лицо – черное, а волосы подгоревшие. 10 июля женщина скончалась в больнице.

Что грозит женщине

Суд признал женщину виновной и назначил ей 6 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу подозреваемая будет находиться под домашним арестом.

Обратите внимание! В 2019 году в Запорожье 28-летний мужчина облил свою 22-летнюю сожительницу бензином и поджег ее. В итоге у девушки – 90% ожогов туловища, конечностей и головы.

Предварительно было установлено, что между молодыми людьми из-за ревности возникла ссора во дворе под окнами дома, где они жили.

В Ирпене мужчина облил бензином женщину и поджег ее

22 января этого года в Ирпене в частном жилом доме сожитель облил женщину бензином и поджег ее. На место происшествия оперативно выехали спасатели, но пожара не обнаружили.

Спасатели оказали помощь 66-летней пострадавшей и перенесли ее в карету скорой помощи. Пока причина происшествия выясняется.