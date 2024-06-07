Сейчас на месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы. Они ликвидируют последствия вражеской атаки по району.

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Враг обстрелял Полтавский район

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. По предварительной информации есть попадание в частный дом.

Згодом Пронін розповів, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Полтавской области прозвучала в 14:51. Тогда Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения.

Через несколько минут стало известно о пуске ракеты через Сумскую область в направлении Полтавской. Уже в 15:26 Воздушные силы объявили отбой тревоги в Полтавской области.

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Россияне неоднократно обстреливали Полтавскую область