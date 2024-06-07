Наразі на місці події вже працюють всі необхідні екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки по району.

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Ворог обстріляв Полтавський район

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок.

Згодом Пронін розповів, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.

Варто зазначити, що повітряна тривога у Полтавській області пролунала о 14:51. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Через кілька хвилин стало відомо про пуск ракети через Сумську область в напрямку Полтавської. Уже о 15:26 Повітряні сили оголосили відбій тривоги у Полтавській області.

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Росіяни неодноразово обстрілювали Полтавську область