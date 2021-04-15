Общественный транспорт по часам: новые карантинные ограничения на Полтавщине
В Полтавской области ввели новые ограничения работы общественного транспорта. Теперь все виды сообщений железной дороги и автобусов будут работать только в определенные времена суток. Решение вступит в силу в понедельник, 19 апреля.
Источник:горсовет Полтавы
Его приняли на заседании областной комиссии чрезвычайных ситуаций. Оно состоялось 15 апреля.
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Подробнее об ограничениях
Общественный транспорт Полтавщины будет работать с 6 до 10 часов утром, а также с 16 до 19 часов во второй половине дня. В нем смогут ездить только работники критической инфраструктуры, которые будут иметь специальные пропуска. Комиссия также уже предоставила полный список сфер, представители которых их получат.
Кому выдавать спецпропуска
- Медикам.
- Педагогам.
- Работникам предприятий жизнеобеспечения.
- Правоохранителям.
- Военным.
- Работникам прокуратуры и суда.
- Сотрудникам СБУ.
- Спасателям.
- Представителям органов государственной власти и самоуправления.
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Исключение из правил
На Полтавщине запретили городские и внутриобластные перевозки в автомобильном и железнодорожном транспорте. Это сделали из-за критической ситуации с коронавирусом. Однако будут исключения:
- транзитные перевозки;
- перевозка легковушками не более пяти человек (без учета детей);
- пригородные перевозки по железной дороге работников критической инфраструктуры;
- перевозки служебным транспортом, которые согласованы с полицией;
- перевозка в транспорте международного сообщения человека, который имеет отрицательный тест на коронавирус (сделан в течение 72 часов до этого).
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