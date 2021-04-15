В Полтавской области ввели новые ограничения работы общественного транспорта. Теперь все виды сообщений железной дороги и автобусов будут работать только в определенные времена суток. Решение вступит в силу в понедельник, 19 апреля.

Его приняли на заседании областной комиссии чрезвычайных ситуаций. Оно состоялось 15 апреля.

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Подробнее об ограничениях

Общественный транспорт Полтавщины будет работать с 6 до 10 часов утром, а также с 16 до 19 часов во второй половине дня. В нем смогут ездить только работники критической инфраструктуры, которые будут иметь специальные пропуска. Комиссия также уже предоставила полный список сфер, представители которых их получат.

Кому выдавать спецпропуска

Медикам.

Педагогам.

Работникам предприятий жизнеобеспечения.

Правоохранителям.

Военным.

Работникам прокуратуры и суда.

Сотрудникам СБУ.

Спасателям.

Представителям органов государственной власти и самоуправления.

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Исключение из правил

На Полтавщине запретили городские и внутриобластные перевозки в автомобильном и железнодорожном транспорте. Это сделали из-за критической ситуации с коронавирусом. Однако будут исключения:

транзитные перевозки;

перевозка легковушками не более пяти человек (без учета детей);

пригородные перевозки по железной дороге работников критической инфраструктуры;

перевозки служебным транспортом, которые согласованы с полицией;

перевозка в транспорте международного сообщения человека, который имеет отрицательный тест на коронавирус (сделан в течение 72 часов до этого).

Обратите внимание! На Полтавщине 15 апреля усилили карантин. Регион попал в красную зону карантина. Все учебные заведения перевели на дистанционку, запретили проводить массовые мероприятия, а также закрыли ТРЦ.