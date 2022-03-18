Об этом написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем телеграме.

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Вероятно, в некоторых районах города можно будет услышать звуки взрывов и стрельбы. Это – учения Вооруженных Сил Украины.

Сегодня, 18 марта, будут продолжаться учебные стрельбы Вооруженных Сил Украины. Если вы будете слышать звуки выстрелов или взрывов в разных районах Полтавы, сохраняйте спокойствие. Все будет Украина, – отметил господин Лунин.

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