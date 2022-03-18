Про це написав голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму телеграмі.

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Ймовірно, що в деяких районах міста можна буде почути звуки вибухів та стрільби. Це – навчання Збройних Сил України.

Сьогодні, 18 березня, триватимуть навчальні стрільби Збройних сил України. Якщо ви будете чути звуки пострілів чи вибухів у різних районах Полтави, зберігайте спокій. Все буде Україна, – зазначив пан Лунін.

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