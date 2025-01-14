Полтысячи дронов передала громада Киева бойцам 72 бригады, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 72 ОМБр имени Черных Запорожцев полтысячи различных дронов, приобретенных за средства бюджета города Киева.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале.

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"Передал от громады Киева еще 500 БпЛА нашим защитникам на фронт. На этот раз к бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев отправились 400 дневных и 100 ночных FPV-дронов, за которыми обращались военные", – сообщил Виталий Кличко.

Помощь от громады Киева / Фото Виталия Кличко

Мэр подчеркнул, что столица продолжает поддерживать украинских защитников. И из бюджета города, и привлекая внебюджетную помощь. Ранее Виталий Кличко передавал 72 бригаде 100 FPV-дронов и систему РЭБ, приобретенные за внебюджетные средства.

Как сообщалось, в 2024 году столица в целом выделила на помощь Силам обороны почти 10 миллиардов гривен из своего бюджета. Это самая большая сумма среди всех регионов.