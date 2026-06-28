Получил новые указания: политтехнолог раскрыл скрытый мотив визита Лукашенко в Россию

Неожиданный визит Александра Лукашенко в Россию может быть связан не только с военными вопросами или ситуацией у украинско-белорусской границы. В Кремле могут использовать белорусского диктатора в качестве инструмента для новой игры с Западом, в частности в вопросе санкций.

Политтехнолог Юрий Подорожний в эфире "24 канала" пояснил, что Лукашенко ездил к Путину за новыми указаниями. По его словам, для Москвы Беларусь сейчас может быть удобной площадкой, с которой Кремль попытается начать расшатывание санкционной политики.

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Лукашенко мог получить новые указания от Путина

Подорожий считает, что поездку Лукашенко к Путину не стоит воспринимать как встречу двух равноправных политических лидеров. По его мнению, белорусский диктатор полностью зависит от Кремля, поэтому такие визиты нужны прежде всего для получения новых заданий от Москвы.

Лукашенко является гауляйтером Беларуси, то есть назначенным оккупационными кремлевскими властями руководителем. Он не является избранным президентом, демократические страны его не признают. В этом статусе он ездит получать указания и задания от Кремля, от Путина,

– сказал политтехнолог.

По его словам, это касается и ситуации с оборудованием, которое работало на российскую армию на территории Беларуси. Такие решения, в частности относительно использования ретрансляторов или другой инфраструктуры, вряд ли могли приниматься только в Минске без прямой воли Кремля.

Это оборудование работало на российскую армию. Такое решение не могло быть принято в Беларуси,

– пояснил Подорожний.

Он добавил, что пока не видно явной эскалации на украинско-белорусской границе. В то же время это не означает, что военный вопрос в отношении Беларуси можно считать закрытым, ведь там и дальше строят оборонительные линии – совместно с Россией.

Говорить о том, что вопрос в военном плане в отношении Беларуси закрыт, не стоит,

– подчеркнул политтехнолог.

Встреча Лукашенко с Путиным могла касаться не только текущих действий у границы, но и более широкой стратегии Кремля. Москва и в дальнейшем использует белорусского диктатора как подчинённого исполнителя, которому определяет роль в зависимости от собственных потребностей.

Кремль может использовать Лукашенко для игры с санкциями

Подорожий считает, что сейчас наибольшая польза Лукашенко для Кремля может заключаться не в прямой военной эскалации, а в попытке наладить контакты с Западом. Речь идет прежде всего о Вашингтоне, с которым у Минска, по его словам, уже были определенные контакты весной.

Я вижу больший потенциал Лукашенко как полезного идиота для Кремля в другом — в том, что он будет пытаться с помощью мягких переговоров налаживать отношения с Вашингтоном,

– пояснил политтехнолог.

Он напомнил, что после этого Лукашенко освободил часть политзаключённых, а тема Беларуси вновь стала появляться в дипломатическом поле. По оценке Подорожнего, Кремль может использовать это для попытки добиться ослабления санкций против отдельных белорусских предприятий.

Мы же понимаем, что сегодня для России ключевой вопрос – это снятие санкций,

– подчеркнул он.

Начинать такой процесс через Беларусь для Москвы может быть удобно, ведь формально речь шла бы не о прямом ослаблении давления на Россию. Однако, по словам Подорожнего, даже частичное снятие санкций с отдельной отрасли могло бы создать опасный прецедент.

Если для одной отрасли делается какое-то послабление, конечно, такие послабления будут делаться и для других отраслей,

– сказал политтехнолог.

Лукашенко может понадобиться Путину в качестве посредника для проверки реакции Запада. Через белорусское направление Кремль способен попытаться расшатать санкционную политику и постепенно открыть путь к более широким послаблениям уже для России.

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