Получили доказательства для самых жестоких санкций – Арахамия о разоблачении агентурной сети с Деркачем

Служба безопасности Украины разоблачила агентуру генштаба России. В нее входил нардеп Андрей Деркач.

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия подчеркнул, что российская разведка использовала американские доллары, чтобы финансировать подрывную деятельность на территории Украины.

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"Это позволило получить доказательства, которые должны лечь в основу самых жестких санкций", – заявил Арахамия.

Россия – спонсор терроризма

По словам политика, говорится о миллионах долларов. За них должны были создать частные охранные фирмы, курируемые российскими оккупантами.

Эти факты подтверждают не только то, что Россия является спонсором терроризма, но и то, что для финансирования преступлений российская разведка использует не свои никому не нужные рубли, а доллары США. То есть превращает достижения цивилизованного мира в оружие для террористов,

– написал Арахамия.

Он подчеркнул, что Россию нужно отрезать от любой возможности получать, хранить, переводить американские доллары или евро. Если этого не сделать, то оккупанты будут иметь инструмент финансирования преступлений.

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Планы российского генштаба

Агентная сеть должна была способствовать оккупации Украины. Именно нардеп Деркач был куратором силовиков, которые должны были быстро захватывать территории. На это генштаб России выделял по 3 – 4 миллиона долларов раз в несколько месяцев. Коростель забирал себе значительную часть денег. Связным и финансовым курьером между российскими спецслужбами и Деркачем был бывший помощник нардепа Игорь Колесников.

"Он был негласным сотрудником ГУ ГШ России с позывным "Ветеран", – отметили в Службе безопасности Украины.

Что известно о Деркаче

Андрею Деркачу 54 года. Он уроженец Днепра. США считают его "российским агентом с более чем десятилетним стажем". Нардеп был в "Партии регионов" и голосовал об известных диктаторских законах, однако вышел оттуда после победы Евромайдана. С 2019 года был внефракционным депутатом.

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