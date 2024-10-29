Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач заметил 24 Каналу, что такую идею трудно поддержать как с экономической, так и с социальной точки зрения. Для большинства тысяча гривен никак не скажется на общем благосостоянии.

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Как можно было использовать средства

Если говорить о социальном аспекте, то решение о выделении денег является только подпиткой патернализма – модели, когда власть обеспечивает потребности граждан, а взамен вмешивается в их автономию и свободу. Государство должно только обеспечивать возможности, а люди сами должны заботиться о росте благосостояния.

Когда государство в обществе, которое стремится к модернизации, ведет себя как социалистическое, начинает всех уравнивать, это нехорошо. Более того, такие решения никак не исправляют социальный дисбаланс. Малообеспеченные люди, которые даже не имеют доступа к Дії, все равно не смогут получить свои средства,

– отметил Андрей Длигач.

А для другой категории в большом большинстве эта тысяча не является критически необходимой. Согласно социологическим исследованиям в обществе идею восприняли довольно негативно.

"Можно ли было использовать эти деньги эффективно для украинской экономики? Конечно. Мы предложили около 10 вариантов для Министерства экономики. Приоритет был для финансирования бизнеса, который катастрофически недофинансирован", – подчеркнул экономист.

Ряд программ исчерпаны, некоторые вообще не работали в 2024 году. Поэтому средства могли бы оживить экономику. Кроме этого, их можно было предоставить малообеспеченным людям или направить для строительства фортификационных сооружений.

Какой источник денег

Согласно разъяснениям первого заместителя Министра экономики, говорится о деньгах, которые остались неиспользованными в рамках программ, в частности это помощь в реализации крупных инвестиционных проектов или индустриальных парков. Таких программ есть на 11 миллиардов гривен.

Пока официально не названа точная цифра, сколько средств потратят на новую инициативу. Вероятно, их не будут предоставлять украинцам, которые живут за рубежом, то есть программа будет иметь определенные ограничения.

Но с другой стороны, украинцы говорят о том, что каждая тысяча должна стать донатом для ВСУ. Тогда эта программа, возможно, даст эффект – поможет усилить обороноспособность,

– подчеркнул Андрей Длигач.

Он добавил, что в экономическом моделировании не подтверждается мнение о том, что деньги, вложенные в украинские товары, стимулируют экономику. Эта тысяча только будет замещать деньги, которые уже и так были в экономике. Человек, который имел 10 тысяч гривен и получил еще тысячу, не начнет покупать больше. Обычно, излишек используются на покупку импорта, а не на украинское потребление.

Заметим, что средства можно будет потратить в течение зимы 2024 – 2025 годов. Они поступят на виртуальную карту "Национального кэшбека", которую надо открыть через Дию. Это нужно сделать до середины ноября. Впоследствии будет названо сферы, на которые разрешено потратить тысячу от государства.