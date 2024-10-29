Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач зауважив 24 Каналу, що таку ідею важко підтримати як з економічного, так і з соціального погляду. Для більшості тисяча гривень ніяк не позначиться на загальному добробуті.

До теми Юліна, Вітіна, Петіна і Зеленського: як в Україні платили 1000 від держави і звідки гроші тепер

Як можна було використати кошти

Якщо говорити про соціальний аспект, то рішення про виділення грошей є тільки підживленням патерналізму – моделі, коли влада забезпечує потреби громадян, а натомість втручається у їхню автономію та свободу. Держава має лише забезпечувати можливості, а люди самі повинні дбати про зростання добробуту.

Коли держава у суспільстві, яке прагне модернізації, поводиться як соціалістична, починає всіх зрівнювати, це недобре. Ба більше, такі рішення ніяк не виправляють соціальний дисбаланс. Малозабезпечені люди, які навіть не мають доступу до Дії, все одно не зможуть отримати свої кошти,

– зауважив Андрій Длігач.

А для іншої категорії у великій більшості ця тисяча не є критично необхідною. Згідно з соціологічними дослідженнями у суспільстві ідею сприйняли доволі негативно.

"Чи можна було використати ці гроші ефективно для української економіки? Звісно. Ми запропонували близько 10 варіантів для Міністерства економіки. Пріоритет був для фінансування бізнесу, який катастрофічно недофінансований", – підкреслив економіст.

Низка програм вичерпані, деякі взагалі не працювали у 2024 році. Тому кошти могли б пожвавити економіку. Крім цього, їх можна було надати малозабезпеченим людям або скерувати для будівництва фортифікаційних споруд.

Яке джерело грошей

Відповідно до роз'яснень першого заступника Міністра економіки, мовиться про гроші, які залишилися невикористаними у межах програм, зокрема це допомога у реалізації великих інвестиційних проєктів чи індустріальних парків. Таких програм є на 11 мільярдів гривень.

Наразі офіційно не названо точної цифри, скільки коштів витратять на нову ініціативу. Ймовірно, їх не надаватимуть українцям, які живуть за кордоном, тобто програма матиме певні обмеження.

Але з іншого боку, українці говорять про те, що кожна тисяча має стати донатом для ЗСУ. Тоді ця програма, можливо, дасть ефект – допоможе посилити обороноздатність,

– наголосив Андрій Длігач.

Він додав, що в економічному моделюванні не підтверджується думка про те, що гроші, вкладені в українські товари, стимулюють економіку. Ця тисяча тільки заміщатиме гроші, які вже й так були в економіці. Людина, яка мала 10 тисяч гривень і отримала ще тисячу, не почне купувати більше. Зазвичай, надлишок використовуються на купівлю імпорту, а не на українське споживання.

Зауважимо, що кошти можна буде витратити упродовж зими 2024 – 2025 років. Вони надійдуть на віртуальну карту "Національного кешбеку", яку треба відкрити через Дію. Це потрібно зробити до середини листопада. Згодом буде названо сфери, на які дозволено витратити тисячу від держави.