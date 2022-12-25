Получит ли Украина достаточно оружия для победы над Россией: Кулеба прокомментировал позицию США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что все нужное для нашего государства оружие будет у украинских воинов. Однако для этого есть определенные условия.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, комментируя отсутствие прямого ответа президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на вопрос о поставках оружия. Американский лидер тогда не сказал, что мешает ему предоставить нашему государству все необходимое вооружение.

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Главный вопрос – время

Дмитрий Кулеба отметил, что позиция партнеров четкая – все необходимое оружие будет. Главным вопросом здесь является время.

Если подытожить все закулисные разговоры, и не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет. Это только вопрос времени. А почему его нельзя предоставить сразу? Потому что есть психологические, логистические и политические причины,

– подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел Украины отметил, что поставка оружия является сложным техническим и логистическим процессом. Над всеми деталями работают МИД и другие ведомства Украины. Кулеба подчеркнул, что по его ощущениям, никаких табу в теме поставки вооружения нет. Пример тому – решение США о предоставлении Украине ЗРК Patriot.

Дмитрий Кулеба вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения просил вышеупомянутый ЗРК у Вашингтона, на что услышал в ответ, что если бы даже такое решение было одобрено, то потребовалось бы не менее 3 месяцев, чтобы научить украинских военных эффективно использовать это оружие. Тогда партнеры не верили в то, что война будет длиться долго.

Однако, даже несмотря на то, что это решение казалось нереальным, и были аргументы против предоставления Patriot, наше государство все равно их получает.

Если мы получаем Patriot, то все остальное мы тем более получим,

– подытожил министр.

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