Украина вряд ли получит приглашение в НАТО во время саммита в Вашингтоне, – чиновник Альянса

В НАТО считают маловероятным, что Украина получит приглашение к членству в НАТО во время юбилейного саммита Североатлантического союза в Вашингтоне.

Впрочем, союзники должны продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы Путин понял, что не одержит победу на поле боя. Об этом вне кадра заявил высокопоставленный чиновник НАТО, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Почему вступление в НАТО сейчас невозможно

Высокопоставленный чиновник НАТО говорит, что внутри Альянса существует "настоящая преданность Украине". Впрочем, он не уверен, что Украину пригласят в НАТО в Вашингтоне. На это также повлияет ход событий на фронте.

Я думаю, что это очень маловероятно. Это зависит от того, какова будет ситуация на месте. Но при нынешних условиях, я не вижу, чтобы это произошло,

– сказал собеседник.

По его словам, место Украины среди стран-членов Североатлантического альянса. Однако во время войны говорить о членстве невозможно.

Источник признает, что с начала полномасштабного вторжения украинцы добились большого успеха на поле боя. В частности, выстояли перед российским нашествием, деоккупировали 50% территории и продолжают борьбу.

У россиян плохое моральное состояние, у них плохая техника, у них плохое руководство, плохая логистика, но это все равно Россия, и у них есть определенная масса. На самом деле, то, чего украинцы уже достигли, поражает даже больше, чем кто-либо когда-либо мог бы представить. Однако перспектива полностью победить российскую армию на поле боя остается тяжелой,

– заявил высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности.

Впрочем, собеседник не видит альтернативной стратегии, чем и дальше помогать Украине и это – в интересах союзников. Высокопоставленный чиновник Альянса уверен, что Путин не хочет договариваться о мире и поэтому единственный выход – это продолжение оказания поддержки Киеву.

Единственное, что мы можем сделать, это продолжать поддерживать Украину, убедиться, что Путин понимает, что он не выиграет это на поле боя, и это единственный способ, которым вы сможете стимулировать какое-то решение где-то в будущем,

– сказал чиновник НАТО.

Какие могут быть гарантии безопасности для Украины

В НАТО говорят о необходимости гарантий безопасности для Украины, чтобы убедиться в том, что война больше не повторится. По словам собеседника, оптимальные гарантии – это членство Украины в НАТО. Однако во время переходного периода Киев будет нуждаться в "двусторонних гарантиях безопасности". Это также будет способствовать процессу восстановления Украины, поскольку партнеры будут уверены в безопасности своих денег.

Когда дело дойдет до восстановления, если европейские налогоплательщики не будут готовы платить за это, вам придется поощрять частный бизнес инвестировать в Украину. Я не совсем уверен, как частные компании будут вкладывать деньги, не зная, что безопасность гарантирована,

– заявил он.

Украинские военные требуют больше боеприпасов

В ЕС отдают себе отчет, что Россия ведет войну на истощение. За почти два года полномасштабной войны Евросоюзу удалось увеличить производственные мощности боеприпасов, однако украинские военные нуждаются в большем количестве снарядов.

На условиях анонимности европейский чиновник рассказал, что некоторые страны все еще не используют производственные линии в полную силу. Кроме того, большую часть производства экспортируют в третьи страны, вместо того чтобы предоставить приоритет Украине.

Уменьшение инвестиций в оборону, включая оборонную промышленность за последние почти 20 лет, имеет свою цену, и мы платим эту цену сейчас,

– сказал европейский чиновник.

Напомним, что по результатам заседания Совета Украина-НАТО союзники согласовали план реформ для Украины на пути к членству в Альянсе. Самые важные – борьба с коррупцией, соблюдение верховенства права и поддержка прав человека.

Однако, генсек НАТО отметил реформы, которые Украина уже провела в условиях полномасштабной войны. Он отметил, что они помогут не только на пути к членству в НАТО, но и в борьбе с Россией.