Получит ли Украина танки Leopard: что говорят в разведке
Танки Leopard все-таки будут в Украине. Однако публичная подача этого решения все еще обсуждается.
Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо", пишет 24 Канал.
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Консенсус уже сформирован
По его словам, есть прорыв о предоставлении Украине военной помощи.
За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и перемены в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники – это уже прорыв,
– подчеркнул Юсов.
Он также отметил, что в отношении танков Украина еще не увидела окончательного объявления публичного решения, но консенсус уже сформирован.
"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", – пояснил Юсов.
Результаты "Рамштайна": главное
- Ллойд Остин подтвердил, что США и Германия танки пока не будут давать. Одной из причин называют то, что на обучение на Abrams понадобится малое время.
- Глава Генштаба США заявил, что союзники сфокусированы на помощи Украине, чтобы сделать ее успешной на поле боя непосредственно "сейчас".
- Штаты попытаются использовать "окно возможностей между настоящим и весной", чтобы максимально подготовить ВСУ.
- Великобритания и несколько стран ЕС передадут свои основные танки, в частности Challenger 2.
- Остин заявил, что Канада закупила систему ПВО NASAMS для Украины.
- В Пентагоне считают, что в этом году украинцам будет сложно выдавить российские войска со всей захваченной территории Украины, но это не значит, что это не может произойти. Говорят, что это будет "очень-очень" тяжело.