Получит ли Украина танки Leopard: что говорят в разведке

Танки Leopard все-таки будут в Украине. Однако публичная подача этого решения все еще обсуждается.

Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо", пишет 24 Канал.

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Консенсус уже сформирован

По его словам, есть прорыв о предоставлении Украине военной помощи.

За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и перемены в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники – это уже прорыв,

– подчеркнул Юсов.

Он также отметил, что в отношении танков Украина еще не увидела окончательного объявления публичного решения, но консенсус уже сформирован.

"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", – пояснил Юсов.

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