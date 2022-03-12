Как получить пенсию во время войны: простая инфографика Минсоцполитики

Вторжение России в Украину привело к значительным осложнениям в получении пенсий и денежных пособий. Однако все же деньги от государства можно получить.

Министерство социальной политики Украины обнародовало инфографику, в которой объяснили как это сделать. Там предусмотрены различные ситуации, в которых могли оказаться украинцы из-за войны.

Накануне Правительство создало специальный механизм выплаты льгот в 7 областях: как и когда все будет происходить

Основные инструкции министерства

Проще всего получить деньги тем, кто не был вынужден покинуть дом. Этим людям нужно лишь ждать доставку Укрпочтой на дом. Если же условия в вашем городе не представляют угрозы жизни, то можно самостоятельно пойти в почтовое отделение.

Что делать, если переехали

Прежде всего нужно выбрать удобный для вас способ выплаты. Можно выбрать два варианта:

"Ощадбанк" – нужно сообщить о выборе Пенсионному фонду по телефону или в личном электронном кабинете. Телефон "горячей линии" Пенсионного фонда – 0800 507 309.

Укрпочта – если же вы решили получить выплату в другом отделении почты, то можно также обратиться в Пенсионный фонд. Кроме этого, можно позвонить на "горячую линию" Укрпочты 0800 300 545.



Как получить пенсию в условиях войны / инфографика Минсоцполитики