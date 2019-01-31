Получит ли предстоятель ПЦУ Епифаний государственную охрану: объяснение Гелетея

Руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что выступает за предоставление охраны предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Однако пока закон не предусматривает обязательную государственную охрану для религиозных руководителей.

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"Сегодня мы прописали эту должность в законе о Службе государственной охраны, при его согласии (Епифания) он имеет право на обеспечение государственной охраны. При согласии Епифания президент может подписать соответствующий указ об обеспечении безопасности, как во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителям церквей", – рассказал Гелетей в интервью "UA: Украинское радио".

Что известно о митрополите Епифание?

Предстоятель ПЦУ. До этого назначения священнослужитель был "правой рукой" Филарета в управлении Украинской православной церковью Киевского патриархата. Епифаний – очень молодой предстоятель по церковным меркам, ему – 39 лет. Родом митрополит происходит из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году.



Что касается убеждений Епифания, то до создания ПЦУ он заявлял, что на православную церковь влияют российские спецслужбы. При этом сегодня Епифаний утверждает, что несмотря на создание ПЦУ, в Украине останутся приходы, которые будут подчиняться Русской православной церкви, которые будут существовать на равных правах с приходами ПЦУ.



Можно предположить, что через шквал критики в адрес ПЦУ и Епифания со стороны России, УПЦ МП и РПЦ, у митрополита может быть немало недоброжелателей, поэтому охрана ему бы не помешала.