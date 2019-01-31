Чи отримає предстоятель ПЦУ Епіфаній державну охорону: пояснення Гелетея

Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей заявив, що виступає за надання охорони предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію. Проте поки що закон не передбачає обов’язкову державну охорону для релігійних керівників.

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"Сьогодні ми прописали цю посаду у законі про Службу державної охорони, що при його згоді (Епіфанія) він має право на забезпечення державної охорони. При згоді Епіфанія президент може підписати відповідний указ про забезпечення безпеки, як у багатьох країнах світу забезпечується безпека керівникам церков", – Розповів Гелетей в інтерв'ю "UA:Українське радіо".

Що відомо про митрополита Епіфанія? Предстоятель ПЦУ. До цього призначення священнослужитель був "правою рукою" Філарета в управлінні Українською православною церквою Київського патріархату. Епіфаній – дуже молодий предстоятель за церковними мірками, йому – 39 років. Родом митрополит походить з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році.



Щодо переконань Епіфанія, то до створення ПЦУ він заявляв, що на православну церкву впливають російські спецслужби. При цьому сьогодні Епіфаній переконує, що попри створення ПЦУ, в Україні залишаться парафії, які підпорядковуватимуться Російській православній церкві, які існуватимуть на рівних правах з парафіями ПЦУ.



Можна припустити, що через шквал критики на адресу ПЦУ та Епіфанія зі сторони Росії, УПЦ МП та РПЦ, у митрополита може бути чимало недоброзичливців, тож охорона йому б не завадила.