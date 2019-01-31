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      Чи отримає предстоятель ПЦУ Епіфаній державну охорону: пояснення Гелетея

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      Предстоятель ПЦУ Епіфаній
      Предстоятель ПЦУ Епіфаній / Ukrinform.ru

      Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей заявив, що виступає за надання охорони предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію. Проте поки що закон не передбачає обов’язкову державну охорону для релігійних керівників.

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      "Сьогодні ми прописали цю посаду у законі про Службу державної охорони, що при його згоді (Епіфанія) він має право на забезпечення державної охорони. При згоді Епіфанія президент може підписати відповідний указ про забезпечення безпеки, як у багатьох країнах світу забезпечується безпека керівникам церков", – Розповів Гелетей в інтерв'ю "UA:Українське радіо".

      Що відомо про митрополита Епіфанія? Предстоятель ПЦУ. До цього призначення священнослужитель був "правою рукою" Філарета в управлінні Українською православною церквою Київського патріархату. Епіфаній – дуже молодий предстоятель за церковними мірками, йому – 39 років. Родом митрополит походить з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році.

      Щодо переконань Епіфанія, то до створення ПЦУ він заявляв, що на православну церкву впливають російські спецслужби. При цьому сьогодні Епіфаній переконує, що попри створення ПЦУ, в Україні залишаться парафії, які підпорядковуватимуться Російській православній церкві, які існуватимуть на рівних правах з парафіями ПЦУ.

      Можна припустити, що через шквал критики на адресу ПЦУ та Епіфанія зі сторони Росії, УПЦ МП та РПЦ, у митрополита може бути чимало недоброзичливців, тож охорона йому б не завадила.

      Теги: Новини України Епіфаній Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 Канал
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