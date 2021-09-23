Полушаг к борьбе, – в группе "Справедливость" объяснили, почему проголосовали за деолигархизацию
Источник:24 канал
Уже скоро олигархов начнут считать и вносить в реестр. Верховная Рада окончательно одобрила президентский законопроект.
Попадание в список олигархов фактически ограничивает им возможность пользоваться деньгами Украины, а также – учить детей и лечиться за рубежом. Об этом в эфире 24 канала отметил народный депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин.
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"В конце концов, это хоть и небольшой, но полушаг в направлении борьбы с олигархами и ограничение их влияния в Украине", – отметил Юрчишин.
Частичная борьба с коррупцией
Ведь, как отметил нардеп, самым болезненным для олигархов являются их деньги. Это может стать тем механизмом, который сможет начать, по крайней мере, частично борьбу с коррупцией.
В то же время ограничение финансирования политических партий, участие в большой приватизации, потребность регистрировать контакты олигархов с политическими деятелями – это не тот результат, который бы хотело общество,
– отметил Юрчишин.
"Дилемма такая – сейчас или иметь синицу в руках, или бороться за журавля в небе. Можно и то, и то. Это и решила наша группа "Справедливость", – добавил нардеп.Заметим! Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие закона об олигархах, отметив, что это хороший сигнал.
Юрчишин прокомментировал закон об олигархах: смотрите видео
Голосование за закон об олигархах
- Верховная Рада окончательно одобрила президентский законопроект о статусе олигарха.
- Нардепы рассмотрели документ по сокращенной процедуре. Это вызвало возмущение у оппозиции. Депутаты даже блокировать трибуну Рады.
- Неожиданно поддержали инициативу власти и те нардепы, которые критиковали документ, например, "Голос", а также "Довіра" и "За майбутнє".