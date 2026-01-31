Могут ли в ТЦК ограничивать пользование мобильным телефоном: ответ юриста

Юристы отмечают, что работники территориальных центров комплектования и полиция не имеют права изымать мобильный телефон или ограничивать связь граждан без законных оснований. Запрет пользования телефоном в ТЦК не предусмотрен законодательством и нарушает право на защиту и доступ к адвокату.

Права граждан гарантируются Конституцией Украины. Об этом рассказала военный юрист Диана Терновая для "РБК-Украина".

Могут ли полицейские или работники ТЦК ограничивать пользование мобильным телефоном?

В ситуациях, когда гражданам ограничивают пользование мобильным телефоном во время пребывания в территориальном центре комплектования, юристы отмечают, что такие действия являются неправомерными. Забирать телефон или лишать человека связи без законных оснований запрещено.

Полиция или работники ТЦК не имеют права изымать телефон или запрещать им пользоваться. Это прямое нарушение права на защиту и доступ к адвокату, гарантированного Конституцией,

– добавила Диана Терновая.

Кроме того, в случае задержания полиция обязана немедленно сообщить родственникам и предоставить возможность обратиться к адвокату. Эксперт добавляет, что пребывание в ТЦК не является основанием для ограничения связи, ведь такие центры не являются режимными или секретными объектами.

Что известно об изменениях в мобилизационных процессах на 2026 год?