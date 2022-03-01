Пользователей просят банить стримы двух медиа

Верховная Рада попросила украинцев забанить стрим двух каналов, освещающих ложь о войне России в Украине.

Так, на одном ютуб-канале ведут прямую трансляцию из Киева о том, как мол "нации эвакуируют граждан из Украины на фоне напряженности в РФ".

Верховная Рада просит украинцев распространить в соцсетях публикацию об уничтожении "Мечты"

Какие медиа Верховная Рада просит забанить

Ранее в Верховной Раде призвали украинцев присоединиться к так называемой информационной армии, распространяя в соцсетях видео ужасного обстрела Харьковской ОГА. Подробности – читайте здесь.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!