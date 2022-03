Речь идет об ужасном обстреле центра Харькова, который произошел 1 марта.

Что известно об обстреле Харькова 1 марта

Россия 1 марта около 08:00 нанесла по городу ракетный удар. В то время на площади были люди. Сейчас госпитализировали 5 человек, все они – взрослые. Данные про пол и возраст пострадавших – пока неизвестны.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия своими коварными и кровавыми действиями нарушает законы военного времени. Он также заверил, что ЕС поддерживает Украину.

В то же время Верховная Рада призывает украинцев максимально распространять видео обстрела Харьковской ОГА. Это нужно, чтобы об ужасных обстрелах России узнал весь мир. Вместе мы можем это сделать!

Что делать

Поделитесь видео обстрела в своих соцсетях (фейсбук, instagram, твиттер); Добавьте текст:

Where is your help, #Europe & @NATO ?

Close the sky over #Ukraine !

Exclude russia from the @UN Security Council!

@POTUS @eucopresident @vonderleyen @Europarl_EN

#StopPutin #StopRussia

Ужасный обстрел Харьковской ОГА: смотрите видео

Ранее враг также обстрелял из "Градов" один из районов Харькова, где не было никаких военных объектов. В центре, на центральной площади Харькова, был даже пункт гуманитарной помощи.

