Речь идет об ужасном обстреле центра Харькова, который произошел 1 марта.
Важно Обстрел Харьковской ОГА: по меньшей мере 10 погибших
Что известно об обстреле Харькова 1 марта
Россия 1 марта около 08:00 нанесла по городу ракетный удар. В то время на площади были люди. Сейчас госпитализировали 5 человек, все они – взрослые. Данные про пол и возраст пострадавших – пока неизвестны.
Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия своими коварными и кровавыми действиями нарушает законы военного времени. Он также заверил, что ЕС поддерживает Украину.
В то же время Верховная Рада призывает украинцев максимально распространять видео обстрела Харьковской ОГА. Это нужно, чтобы об ужасных обстрелах России узнал весь мир. Вместе мы можем это сделать!
Что делать
- Поделитесь видео обстрела в своих соцсетях (фейсбук, instagram, твиттер);
- Добавьте текст:
Where is your help, #Europe & @NATO ?
Close the sky over #Ukraine !
Exclude russia from the @UN Security Council!
@POTUS @eucopresident @vonderleyen @Europarl_EN
#StopPutin #StopRussia
Ужасный обстрел Харьковской ОГА: смотрите видео
Ранее враг также обстрелял из "Градов" один из районов Харькова, где не было никаких военных объектов. В центре, на центральной площади Харькова, был даже пункт гуманитарной помощи.
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