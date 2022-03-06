Как пользоваться NLAW – инструкция от ВСУ

6 марта 2022 , 11:52
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Источник:

ЗСУ

Украинские военные обороняют нашу страну уже 11-й день. Они используют шведско-британскую переносную противотанковую управляемую ракету малой дальности NLAW.

Первый этап – это проверка исправности установки. После этого нужно приступить к подготовке оружия.

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Дальнейшие действия по использованию

Еще одним важным элементом есть проверка батареи комплекса. 

Далее следует выбрать способ поражения с помощью специального переключателя. И тогда избрать дальность.

Следующий шаг – установить оптический прицел в боевое положение.

Подробнее об использовании NLAW рассказали в ВСУ: смотрите видео

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Автор: Оксана Княжик