Помахали флагом – и в мусорник: на Кипре платят за участие в пророссийских митингах

Накануне российские флаги оказались в мусорной куче на Кипре. Их выбросили после проплаченного митинга "за Россию".

А сами флаги раздали накануне в самом российском посольстве. Об этом в эфире 24 канала рассказала журналистка из Кипра Ольга Рыцар.

Внимание Медиакиллеры Кремля: как псевдоэксперты работают на оккупантов

Флаги же выбросили сами участники так называемого автопробега, состоявшегося в поддержку России. Она отметила, что акции в поддержку страны-агрессора и в поддержку Украины очень отличаются по численности.

Эта ситуация выглядит очень плачевно. Максимум несколько десятков российских маргиналов. Мы знаем, что эти митинги – проплаченные, их организовывают компании, финансируемые посольством РФ,

– рассказала Рыцар.

Более того, кроме российских флагов выдают еще и наклейки на машину, чтобы обязательно заклеить номера. Распечатанные заранее баннеры также, как по методичке, раздают так называемым протестующим.

Митинги вскоре прекратятся

За участие в такой акции пророссийским людям платят примерно по 15–20 евро. Обычно они длятся несколько часов.

Мы все видим, что эти акции заканчиваются флагами на помойках. Так выглядят все мусорники возле посольства,

– рассказала журналистка.

Она также добавила, что есть надежда, что подобных митингов скоро не будет. И есть неофициальная информация о том, что Кипр будет вскоре выдворять российских дипломатов и консулов. Поэтому, соответственно, финансирования этих акций не будет, как и самих желающих бесплатно участвовать в них.

Российский триколор в мусорнике / Фото из инстаграма журналистки