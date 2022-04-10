"Помним Бучу, Ирпень и Мариуполь": в Варшаве состоялось траурное вече в память о жертвах войны

В столице Польши состоялось траурное вече в память о жертвах зверств и обстрелов, совершаемых россиянами. Туда пришли не только украинцы и поляки, но и белорусы.

Люди пришли выразить свои соболезнования на Замковую площадь Варшавы. Акция прошла 9 апреля и о ней сообщило Посольство Украины в Польше.

В тот же день В Праге прошла акция в поддержку Украины: активисты изобразили убитых в Буче

Показали образы зверства России

На фото видно, что люди провели перформанс. Чтобы акцентировать ужасные убийства мирных жителей Украины, они легли на землю и накрылись окровавленными простынями.

Буча, Мариуполь, Ирпень, Харьков… Помним,

– написали в посольстве.

Сколько людей туда пришло, пока неизвестно. Однако видно, что на вече было не менее нескольких сотен участников.

Траурное вече в память жертв войны в Варшаве / Фото Посольства Украины в Польше

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