Помочь армии может каждый: как дать средства "Укроборонпрома" на Bayraktar, "Град" или танк

Украинская армия продолжает мужественно защищать наше государство от российских оккупантов. Общество делает все возможно, чтобы посодействовать победе над врагом, который бомбит наши города.

Украинская армия получает большую помощь от партнеров, в том числе и в вооружении. Впрочем, для полного уничтожения российских оккупантов на нашей земле.

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Перечисление средств "Укроборонпрома"

Государственное предприятие "Укроборонпром" рассказало, как максимально эффективно помочь приобрести оружие для украинской армии. Дело в том, что право покупать оружия есть только в ГК "Укрспецэкспорт" – профильного предприятия "Укроборонпрома".

NGO, волонтерские организации, фонды не имеют возможности покупать байрактари, Грады, танки, автоматы, которые обеспечат вашу защиту и нашу победу уже сегодня. А Укрспецэкспорт может, и делает это максимально эффективно каждый день,

– говорится в сообщении.

Помочь вооружить армию можно по счетам "Укрспецэкспорта", пройдя по ссылке.

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