Помогал оккупантам: появилось фото коллаборанта из Изюма на Харьковщине

Украинские правоохранители задержали коллаборанта Евгения Брюханова. Именно он одним из первых начал сотрудничать и помогать российским оккупантам в Изюме, что на Харьковщине.

Как сообщил заместитель городского головы Изюма Максим Стрельник, он уже дал показания правоохранительным органам Украины о своем преступлении и других его соучастниках.

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Стрельник подчеркнул, что военнослужащие специальных операций ВСУ передают "приветствие" другим государственным предателям Украины, которые сейчас находятся в Изюме, и призывают их добровольно сдаваться.

Потому что мы украинцы, изюмчане никогда не забудем и не простим того, кто причастен к военным преступлениям против нашей страны и нашего города. Мы из-под земли достанем каждого врага и предателя Украины. Отныне и навсегда им нигде не будет покоя, они всегда будут целью или мишенью не только наших спецназовцев, но и каждого гражданина.

– подчеркнул заместитель городского головы Изюма.

Он подчеркнул, что поскольку нет срока давности их зверствам, а значит, мы имеем полное моральное право преследовать их до тех пор, пока все они не будут наказаны.

Предатель и коллаборант Евгений Брюханов / Фото из фейсбука Максима Стрельника

Как россияне взяли Изюм

Город на Харьковщине был и остается стратегически важной точкой для российских захватчиков. Ведь это позволяет им выйти на остальную территорию Луганской области. Долгое время Изюм защищали наши защитники, но впоследствии выяснилось, что депутат горсовета от пророссийской партии ОПЗЖ показал оккупантам незащищенный путь в Изюм.

Предателем оказался Анатолий Фомичевский. Он известен своими откровенными антиукраинскими взглядами. На вопрос, ожидали ли в Изюмском горсовете измены с его стороны, заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин ответил утвердительно.

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