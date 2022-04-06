Як повідомив заступник міського голови Ізюма Максим Стрельник, він вже дав свідчення правоохоронним органам України про свій злочин та інших його співучасників.

Важливо Ізюм – найактивніша бойова точка Харківщини, але ворог зазнає серйозних втрат

Стрельник наголосив, що військовослужбовці спеціальних операцій ЗСУ передають "вітання" іншим державним зрадникам України, які зараз перебувають в Ізюмі, і закликають їх добровільно здаватися.

Тому що ми українці, ізюмчани ніколи не забудемо і не пробачимо того, хто причетний до воєнних злочинів проти нашої країни і нашого міста. Ми із-під землі дістанемо кожного ворога і зрадника України. Віднині і назавжди їм ніде не буде покою, вони завжди будуть ціллю або мішенню не тільки наших спецпризначенців, а й кожного громадянина,

– підкреслив заступник міського голови Ізюма.

Він наголосив, що оскільки немає строку давності їхнім звірствам, а значить ми маємо повне моральне право переслідувати їх доти, доки всі вони не будуть належно покарані.



Зрадник та колаборант Євгеній Брюханов / Фото з фейсбуку Максима Стрельника

Як росіяни взяли Ізюм

Місто на Харківщині було і залишається стратегічно важливою точкою для російських загарбників. Адже це е дозволяє їм вийти на решту території Луганської області. Тривалий час Ізюм боронили наші захисники, але згодом з'ясувалося, що депутат міськради від проросійської партії ОПЗЖ показав окупантам незахищену дорогу до Ізюма.

Зрадником виявився Анатолій Фомічевський. Він відомий своїми відвертими антиукраїнськими поглядами. На питання, чи очікували в Ізюмській міськраді зради з його боку, заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, відповів ствердно.