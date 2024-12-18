Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью Le Parisien. Он отметил, что сейчас Украина готовится оказать гуманитарную помощь для населения Сирии.

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Предоставляла ли Украина помощь повстанцам в Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не оказывал помощи сирийским повстанцам, которые боролись против режима Башара Асада.

Нет. Нет такой официальной информации. Мы сегодня говорим о гуманитарном треке то, что мы действительно готовы помочь населению Сирии,

– завил Зеленский в ответ на вопрос журналиста о возможной поддержке повстанцев.

Президент отметил, что говорится о продуктах первой необходимости, такие как мука, пшеница, кукуруза и масло. По его словам, уже состоялись контакты по этому поводу, и Киев активно работает над реализацией этой гуманитарной помощи.