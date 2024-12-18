Повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю Le Parisien. Він зазначив, що наразі Україна готується надати гуманітарну допомогу для населення Сирії.

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Чи надавала Україна допомогу повстанцям в Сирії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не надавав допомоги сирійським повстанцям, які боролися проти режиму Башара Асада.

Ні. Немає такої офіційної інформації. Ми сьогодні говоримо про гуманітарний трек те, що ми дійсно готові допомогти населенню Сирії,

– завив Зеленський у відповідь на запитання журналіста про можливу підтримку повстанців.

Президент зауважив, що мовиться про продукти першої потреби, такі як борошно, пшениця, кукурудза та олія. За його словами, вже відбулися контакти з цього приводу, і Київ активно працює над реалізацією цієї гуманітарної допомоги.