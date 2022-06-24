Помогать тем, кто спасает других: как даже несколько гривен способны сохранить жизнь

Даже несколько гривен могут спасти жизнь. По словам волонтеров, именно небольшие донаты помогают быстро собрать необходимую помощь.

За время полномасштабного вторжения России миллионы людей и украинский бизнес приобщились к финансовой поддержке военных, больниц, и в целом тех, кто больше нуждался в помощи. И эта поддержка продолжается до сих пор. В этом помогают проверенные благотворительные организации.

Помощь тем, кто спасает жизнь

Например, благодаря компании Киевстар в сотрудничестве с фондом "Твоя опора" еще в начале войны были закуплены на 5 миллионов гривен необходимые медикаменты и расходные материалы для больниц нашей страны.

У медиков собственный фронт, ведь они спасают военных и гражданских украинцев, оказывают помощь, часто рискуя своей жизнью. Но одной отваги и умений не хватает – больницам регулярно нужна поддержка.

Мы получили очень необходимые мониторы, которые позволяют фиксировать жизненно необходимые показатели и даже уровень углекислого газа в крови, а еще две саперовые лампы для амбулатории и малой операционной,

– рассказала генеральный директор детской больницы в Киевской области Екатерина.

Присоединяться к помощи может каждый

Присоединиться к поддержке больниц может каждый абонент подписки сети Киевстар. Для этого нужно отправить сообщение с любым текстом на номер 88000. После этого 20 гривен с вашего баланса будет перечислено в благотворительный Фонд "Твоя опора", а все полученные средства пойдут на нужды больниц.

Благодаря смс-кам, которые отправляли украинцы, уже было собрано более миллиона гривен, и все эти деньги до копейки были потрачены на обеспечение гуманитарных нужд и для обеспечения расходным материалом, необходимым оборудованием в горячих точках в больницах,

– отметила учредительница благотворительного фонда "Твоя опора" Валерия Татарчук.

Коротких номеров, благодаря которым можно помочь, несколько. Можно приобщиться к поддержке военных, одиноких пожилых людей и пострадавших от войны.

За время полномасштабного вторжения, абоненты мобильного оператора отправили таких смс уже более чем на 3,5 миллиона гривен. В то же время компания Киевстар в целом перечислила более 33 миллионов гривен на помощь стране и призывает каждого приобщаться к добрым делам.