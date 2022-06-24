За час повномасштабного вторгнення Росії мільйони людей та український бізнес долучились до фінансової підтримки військових, лікарень, та загалом тих, хто найбільше потребував допомоги. І ця підтримка продовжується і досі. У цьому допомагають перевірені благодійні організації.

Допомога тим, хто рятує життя

Так, наприклад, завдяки компанії Київстар у співпраці з фондом "Твоя опора" ще на початку війни були закуплені на 5 мільйонів гривень необхідні медикаменти та розхідні матеріали для лікарень нашої країни.

У медиків власний фронт, адже вони рятують військових і цивільних українців, надають допомогу, часто ризикуючи своїм життям. Але однієї відваги та вміннь не вистачає — лікарням регулярно потрібна підтримка.

Ми отримали дуже необхідні монітори, які дозволяють фіксувати життєво необхідні показники і навіть рівень вуглекислого газу в крові, а ще дві саперові лампи для амбулаторії та малої операційної,

– розповіла генеральна директорка дитячої лікарні у Київській області Катерина.

Долучатись до допомоги може кожен

Долучитися до підтримки лікарень може кожен абонент передплати мережі Київстар. Для цього потрібно лише відправити повідомлення з будь-яким текстом на номер 88000. Після цього 20 гривень з вашого балансу буде перераховано до благодійного Фонду "Твоя опора", а всі отримані кошти підуть на потреби лікарень.

Завдяки смс-кам, які відправляли українці, вже було зібрано понад мільйон гривень, і всі ці гроші до копійки були витрачені на забезпечення гуманітарних потреб і для забезпечення витратним матеріалом, необхідним обладнанням в найгарячіших точках в лікарнях,

– зазначила засновниця благодійного фонду "Твоя опора" Валерія Татарчук.

Коротких номерів, завдяки яким можна допомогти, є кілька. Можна долучитись до підтримки військових, самотніх літніх людей та постраждалих від війни.

За час повномасштабного вторгнення, абоненти мобільного оператора відправили таких смс вже на понад 3,5 мільйона гривень. Водночас компанія Київстар загалом перерахувала більше ніж 33 мільйони гривень на допомогу країні та закликає кожного долучатись до добрих справ.

