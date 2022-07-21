Красный Крест в Польше снова будет давать деньги беженцам из Украины: кто и как может получить помощь
Источник:ifrc
В Польше Красный Крест будет оказывать денежную помощь украинским беженцам. Однако ее могут получить не все.
Программа помощи предусмотрена для временно проживающих в Лодзе и Быдгоще. Денежные средства не смогут получить те беженцы, которым раньше оказывала помощь другая гуманитарная организация.
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Кто может подать заявку
- семья хотя бы с одним ребенком в возрасте до 18 лет или с пожилым человеком старше 50 лет;
- семья, состоящая исключительно из лиц от 50 лет;
- семья с двумя иждивенцами, младше 18 или старше 50 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями.
Какой размер помощи
Поддержка предусматривает финансовую помощь в размере 710 злотых (около 4 500 гривен ) на заявителя и 610 злотых (примерно 3 800 гривен) на каждого следующего члена семьи. Максимально – 5 человек).
Как зарегистрироваться
Для участия следует зарегистрироваться через специальное приложение, которое можно загрузить в Google Play или AppStore.
Деньги будут поступать в течение 4 месяцев с помощью кода MoneyGram. Для этого нужно будет посетить одно из отделений компании. Детальнее читайте по ссылке.
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