Об этом 24 Каналу заявил политолог Владимир Фесенко, отметив, что здесь говорится не о том, что Трамп хочет поражения Украины или помочь Путину. Речь идет о выборах президента США.

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"Трамп сделал ставку на тему миграционного кризиса – кризис на границе с Мексикой – как на главную тему избирательной кампании в США. Именно поэтому он фактически против любого законопроекта", – сказал Фесенко.

Поэтому экс-президент Соединенных Штатов против любого компромисса. Со стороны его предвыборных интересов, для него "чем хуже – тем лучше". Однако опосредованно это влияет на различных союзников США. В частности, Украину.

Для Трампа сейчас это не существенно. Если будут проблемы, будет критиковать: "Это Байден виноват",

– добавил политолог.

В нижней палате Конгресса США действуют по логике Дональда Трампа. Там уже заявили, что не будут поддерживать законопроект Джо Байдена. А в ответ продвигают только законопроект о поддержке Израиля. Белый дом на это не согласился.

"Теоретически, я не исключаю, что могут разделить – границу отдельно, а международная помощь будет голосоваться отдельно", – предположил Владимир Фесенко.

Мнения разделились

Политолог отметил, что при этом республиканцы, особенно трамписты, выступают за разделение помощи Украине и Израилю. Они готовы поддержать помощь для последней страны. Относительно Украины, то у них есть претензии к Джо Байдену. Также там есть внутренние недоразумения.

Ведь часть республиканцев выступает за усиление поддержки украинского государства. В частности, и руководители профильных комитетов Конгресса по обороне, разведке и нацбезопасности. В то же время есть группа трампистов, которая за то, чтобы вообще прекратить поддержку Украины.

"Это еще проблема внутренних споров внутри республиканской партии. Такая, к сожалению, почти патовая ситуация. Трудно сказать, когда она может поменяться", – сказал Фесенко.

Между тем пока что США пытаются продолжить поддержку Украины через другие страны.

Худший сценарий

Худший сценарий не только для Украины, но и для США, если вопрос насчёт законопроекта не решат до выборов президента Соединенных Штатов Америки. Они состоятся осенью 2024-го года.

Я думаю, что все же ответственные люди, в частности, в республиканской партии, будут искать варианты – как обеспечить в той или иной форме. Пока что надежда на компромисс остается,

– отметил Владимир Фесенко.

В США уже несколько раз технически продолжали временное бюджетирование федерального правительства. Все, чтобы не возникало шатдауна – прекращения бюджетного финансирования.

Если республиканцы и демократы найдут компромисс в бюджетном вопросе, то тогда, возможно, вопрос помощи Украине решат в рамках общего бюджета США.

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