Про це 24 Каналу заявив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що тут мовиться не про те, що Трамп хоче поразки України або допомогти Путіну. Мовиться про вибори президента США.

До теми Трамп не хоче втрачати козир проти Байдена: до чого тут Україна

"Трамп зробив ставку на тему міграційної кризи – криза на кордоні з Мексикою – як на головну тему виборчої кампанії у США. Саме тому він фактично проти будь-якого законопроєкту", – сказав Фесенко.

Тому експрезидент Сполучених Штатів проти будь-якого компромісу. З боку його передвиборчих інтересів, для нього "чим гірше – тим краще". Однак опосередковано це впливає на різних союзників США. Зокрема, Україну.

Для Трампа зараз це несуттєво. Якщо будуть проблеми, критикуватиме: "Це Байден винний",

– додав політолог.

У нижній палаті Конгресу США діють за логікою Дональда Трампа. Там уже заявили, що не підтримуватимуть законопроєкт Джо Байдена. А у відповідь просувають лише законопроєкт про підтримку Ізраїлю. Білий дім на це не погодився.

"Теоретично, я не виключаю, що можуть розділити – кордон окремо, а міжнародна допомога буде голосуватися окремо", – припустив Володимир Фесенко.

Думки розділилися

Політолог зазначив, що при цьому республіканці, особливо трампісти, виступають за розділення допомоги Україні та Ізраїлю. Вони готові підтримати допомогу для останньої країни. Щодо України, то вони мають претензії до Джо Байдена. Також там є внутрішні непорозуміння.

Адже частина республіканців виступає за посилення підтримки української держави. Зокрема, і керівники профільних комітетів Конгресу з оборони, розвідки та нацбезпеки. Водночас є група трампістів, яка за те, аби взагалі припинити підтримку України.

"Це ще проблема внутрішніх суперечок усередині республіканської партії. Така, на жаль, майже патова ситуація. Важко сказати, коли вона може помінятися", – сказав Фесенко.

Тим часом поки що США намагаються продовжити підтримку України через інші країни.

Найгірший сценарій

Найгірший сценарій не лише для України, але і для США, якщо питання щодо законопроєкту не розв'яжуть до виборів президента Сполучених Штатів Америки. Вони відбудуться восени 2024-го року.

Я думаю, що все ж таки відповідальні люди, зокрема, у республіканській партії, будуть шукати варіанти – як забезпечити в тій чи іншій формі. Поки що надія на компроміс залишається,

– зауважив Володимир Фесенко.

Нині у США уже кілька разів технічно продовжували тимчасове бюджетування федерального уряду. Усе, аби не виникало шатдауну – припинення бюджетного фінансування у США.

Якщо республіканці та демократи знайдуть компроміс у бюджетному питанні, то тоді, можливо, питання допомоги Україні розв'яжуть у межах загального бюджету США.

Допомога для України від США