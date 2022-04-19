Помощь до 3 тысяч гривен получат 250 тысяч переселенцев

В течение апреля Минсоцполитики направило в Сбербанк более 1,2 миллиарда гривен на выплату пособия на проживание для переселенцев. Денежную помощь получат около 248 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Такую информацию сообщила Министр социальной политики Марина Лазебна.

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Для получения финансовой помощи украинцы должны заполнить соответствующее заявление в рассрочку, в котором нужно указать один из украинских банков для начисления средств. Впоследствии Сбербанк перечисляет соответствующую выплату на счета переселенцев.

Правительство продлило срок подачи заявлений на получение помощи до конца апреля. Согласно заявлению, помощь на проживание заявителям будет выплачиваться, начиная с марта.

Согласно решению Правительства, помощь для переселенцев предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения. В частности, выплату можно получить еще один месяц после прекращения или отмены военного положения. Деньги будут выплачиваться на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Размеры выплат:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;

для других лиц – 2000 гривен.

Я надеюсь, что на днях заявление на пособие на жительство можно будет подать через "Дию", и это позволит всем, кто нуждается в помощи, обратиться за ней без очередей и лишних документов,

– отметила Марина Лабезная.

По ее словам, следующей задачей министерства станет предоставление статуса внутриперемещенных лиц. А также помощь на проживание людям с деоккупированных территорий, где разрушено жилье, даже если они никуда не переезжали.

"Ведь проживать в своем доме они не могут", - отметила Марина Лазебна.

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