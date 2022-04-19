Таку інформацію повідомила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

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Для отримання фінансової допомоги українці повинні заповнити відповідну заяву на виплату, в якій потрібно вказати один з українських банків для нарахування коштів. Згодом Ощадбанк перераховує відповідну виплату на рахунки переселенців.

Уряд продовжив термін подання заяв на отримання допомоги до кінця квітня. Згідно з заявою допомога на проживання заявникам виплачуватиметься, починаючи з березня.

Відповідно до рішення Уряду допомога для переселенців надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану. Зокрема, виплату можна отримати за ще один місяць після припинення чи скасування воєнного стану. Гроші виплачуватимуться на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Розміри виплат:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших осіб – 2 000 гривень.

Я сподіваюсь, що днями заяву на допомогу на проживання можна буде подати через Дію, і це надасть можливість всім, хто потребує допомоги, звернутись за нею без черг та зайвих документів,

– зазначила Марина Лабезна.

За її словами, наступним завданням міністерства стане надання статусу внутрішньо переміщених осіб. А також допомогу на проживання людям з деокупованих територій, у яких зруйноване житло, навіть якщо вони нікуди не переїжджали.

"Адже проживати у своєму помешканні вони не можуть", – зазначила Марина Лазебна.

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