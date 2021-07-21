Помощь Красному Кресту: Метинвест откликнулся на просьбу о ремонте исторического здания в Киеве

Общество Красного Креста в Украине обратилось за помощью к компании Метинвест, чтобы те помогли в реконструкции исторического здания на улице Пушкинской в центре Киева.

Эта некоммерческая организация расположена в здании, которое требует дорогостоящего укрепления грунтов, а самостоятельно она этого сделать не в состоянии. В Метинвесте откликнулись на просьбу Красного Креста и закупили для него необходимые строительные материалы.

Отметим, Метинвест и Красный Крест давно сотрудничают в вопросах оказания помощи мирным жителям Донбасса, пострадавшим от боевых действий.

Сотрудничество с такой социально ответственной компанией как Метинвест расширяет наши возможности. Мы заинтересованы в объединении усилий и партнерстве в вопросах оказания помощи нуждающимся во всех регионах Украины. Кроме того, как Общество Красного Креста, так и компания Метинвест и Фонд Рината Ахметова оказывают поддержку и уделяют особое внимание регионам, пострадавшим от конфликта на востоке Украины,

– рассказал генеральный директор Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

Гендиректор отметил, что вклад Метинвеста и Фонда Ахметова сложно переоценить, потому что они первые пришли на помощь и помогли выжить жителям городов и сел на линии разграничения.

Удалось восстановить поврежденные обстрелами многоквартирные дома, социальные объекты и инфраструктуру в прифронтовых городах – все благодаря их усилиям. Общество Красного Креста также обеспечивает жителей Донбасса гуманитарными наборами, помогает восстанавливать разрушенное в результате обстрелов жилье.

Такая синергия большого бизнеса, власти, международных организаций, общества – пример успешного взаимодействия. Уверен, совместными усилиями мы восстановим мирную жизнь в прифронтовых городах, сделаем общины успешными,

– подчеркнул директор Департамента по региональному развитию компании Метинвест Александр Вишняков.