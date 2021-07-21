Ця неприбуткова організація розташована в будівлі, яка потребує дорогого зміцнення ґрунтів, а самостійно вона цього зробити не в змозі. У Метінвесті відгукнулися на прохання Червоного Хреста і закупили для нього необхідні будівельні матеріали.

Зазначимо, Метінвест і Червоний Хрест давно співпрацюють у питаннях надання допомоги мирним жителям Донбасу, які постраждалим від бойових дій.

Співпраця з такою соціально відповідальною компанією як Метінвест розширює наші можливості. Ми зацікавлені в об'єднанні зусиль і партнерстві в питаннях надання допомоги нужденним у всіх регіонах України. Крім того, як Товариство Червоного Хреста, так і компанія Метінвест і Фонд Ріната Ахметова надають підтримку і приділяють особливу увагу регіонам, які постраждали від конфлікту на сході України,

– розповів генеральний директор Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

Гендиректор наголосив, що внесок Метінвесту та Фонду Ахметова складно переоцінити, тому що вони перші прийшли на допомогу й допомогли вижити жителям міст і сіл на лінії розмежування.

Вдалося відновити пошкоджені обстрілами багатоквартирні будинки, соціальні об'єкти та інфраструктуру в прифронтових містах – все завдяки їхнім зусиллям. Товариство Червоного Хреста також забезпечує жителів Донбасу гуманітарними наборами, допомагає відновлювати зруйноване в результаті обстрілів житло.

Така синергія великого бізнесу, влади, міжнародних організацій, громади – приклад успішної взаємодії. Упевнений, спільними зусиллями ми відновимо мирне життя у прифронтових містах, зробимо громади успішними,

– підкреслив директор Департаменту з регіонального розвитку компанії Метінвест Олександр Вишняков.