Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, новый пакет военной помощи от Германии – это не откуп, а конкретная помощь и дальновидность. Если бы они хотели просто откупиться, то прислали бы 5 тысяч старых касок, как это было в начале полномасштабного вторжения.

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Путин "кинул" немцев

Как отметил Давыдюк, в вопросах военной помощи Украина всегда смотрит со своей стороны. Однако здесь следует посмотреть и с точки зрения Германии. Они строили с российским диктатором Владимиром Путиным сотрудничество, но тот их просто бросил.

Есть еще сторона Германии. Они строили с Путиным определенный план, а он их предал и бросил. Да, где-то они нас поддерживают, а где-то злятся на Путина. Он обещал адекватную политику, а также, что его не будет кидать в крайнюю диктатуру. Не смог. Немцы прагматичны. Пусть такими будут и дальше. Заняли правильную сторону, и это хорошо,

– отметил Давыдюк.

В любом случае решение Германии вызывает уважение. Они признали свои ошибки и уже давно стали сильно помогать Украине. Это свидетельствует о том, что немцы – взрослая и мудрая нация.

Как Путин "кинул" Германию – рассказал Давыдюк: смотрите видео

Украина обязательно вступит в ЕС

Как отметил Давыдюк, к Украине уже относятся как к члену ЕС. По его мнению, вопрос дальнейшего вступления решится через 1 – 2 года. Однако здесь важны усилия Верховной Рады.

Законы следует принимать. Есть четкий и понятный пакет. Да, будут переговоры, там еще поставят условия. Но условия нам ясны. Все вступавшие за последние 20 лет должны были принять их законы. Поэтому уже нужно все писать и готовить. А не нагревать деньги – говорить о евроинтеграционных законах и фонды создавать. Такого не нужно, но такое сейчас есть,

– рассказал Давыдюк.

Необходимо, чтобы Украина вышла из войны и сразу вошла в Евросоюз. Это будет еще один немаловажный урок на политической могиле Путина.

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