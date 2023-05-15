Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, новий пакет військової допомоги від Німеччини – це не відкуп, а конкретна допомога та далекоглядність. Якби вони хотіли просто "відкупитися", то прислали б 5 тисяч старих касок, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

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Путін "кинув" німців

Як наголосив Давидюк, у питаннях військової допомоги Україна завжди дивиться зі свого боку. Однак тут варто глянути і з погляду Німеччини. Вони будували з російським диктатором Владіміром Путіним певну співпрацю, але той їх просто кинув.

Є ще бік Німеччини. Вони будували з Путіним певний план, а він їх зрадив та кинув. Так, десь вони нас підтримують, а десь зляться на Путіна. Він обіцяв адекватну політику, а також, що його не кидатиме в крайню диктатуру. Не зміг. Німці прагматичні. Хай такими будуть і далі. Зайняли правильний бік, і це добре,

– зазначив Давидюк.

У будь-якому випадку рішення Німеччини викликає повагу. Вони визнали свої помилки і вже давно стали потужно помагати Україні. Це свідчить, що німці – доросла та мудра нація.

Як Путін "кинув" Німеччину – розповів Давидюк: дивіться відео

Україна обов'язково вступить в ЄС

Як наголосив Давидюк, до України вже ставляться як до члена ЄС. На його думку, питання подальшого вступу вирішиться за 1 – 2 роки. Однак тут важливі зусилля Верховної Ради.

Закони потрібно ухвалювати. Є чіткий та зрозумілий пакет. Так, будуть перемовини, там ще поставлять умови. Але умови нам зрозумілі. Всі, хто вступав за останні 20 років, мали прийняти їхні закони. Тому вже треба все писати й готувати. А не нагрівати гроші – казати про євроінтеграційні закони і фонди створювати. Такого не потрібно, але таке зараз є,

– розповів Давидюк.

Необхідно, щоб Україна вийшла з війни й одразу увійшла в Євросоюз. Це буде ще один важливий урок на політичній могилі Путіна.

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