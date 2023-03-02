Шольц рассказал, когда в Украину поступят новые Gepard и система IRIS-T от Германии

Германия передаст Украине новые самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Когда новое оружие прибудет в Украину из Германии, во время выступления в Бундестаге рассказал канцлер Олаф Шольц.

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Когда Украина получит новые Gepard и IRIS-T

Канцлер отметил, что новые Gepard и IRIS-T наше государство получит уже в ближайшие недели. Также он подчеркнул, что Германия продолжит стабильно оказывать военную помощь Украине.

Шольц рассказал, что ФРГ ведет работу по обеспечению ВСУ боеприпасами. Кроме того, канцлер обратился к критикам поставок вооружений, заявив, что его правительство никогда не принимает решения о военной помощи легкомысленно.

Также Шольц пообещал развивать Бундесвер и положить конец пренебрежительному отношению к вооруженным силам.

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Германия обновила список военной помощи для Украины

Недавно на сайте правительства Германии опубликовали список вооружения, которое получат ВСУ. Берлин увеличил количество помощи и решил предоставить 300 тысяч снарядов для зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard.

Сначала Германия планировала передать 3 мотоукладочных танка BEAVER, а затем увеличила их количество до 9. Количество аптечек со 100 тысяч выросло до 120, а грузовиков Zetros – с 20 до 28. Также Украина дополнительно получит 10 зимних маскировочных сеток.