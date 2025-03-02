Свертывание помощи для Украины уменьшит влияние США в мире и подбодрит их врагов, – ISW

Россия, Иран, КНДР и Китай сформировали блок, направленный на уничтожение США и союзников. Сейчас они "испытывают" границы американских обязательств перед партнерами в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В то же время сворачивание помощи для Украины может привести к уменьшению мирового влияния США и "подбодрить" их противников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Как Россия "испытывает" границы США

Американская помощь Украине является демонстрацией приверженности США к защите демократий от нынешней и будущей агрессии во всем мире, включая также Израиль, Южную Корею, Тайвань и тому подобное.

Возможный отказ США от Украины возглавляемый Россией блок очевидно будет рассматривать как показатель отказа от других союзников, поэтому будет пытаться проверить границы американских обязательств во всем мире, убеждены в Институте изучения войны.

Сокращение американской помощи Украине непосредственно соответствует целям этих врагов и является шагом к ограничению влияния США в мире,

– считают аналитики.

Российский союз ищет разногласия между американскими партнерами, которые можно легко использовать для изоляции и ослабления США, ведь это позволит агрессорам диктовать свои условия на мировой арене.

Что подпитает уверенность Путина

Украинские войска, благодаря существенной помощи США, наносят россиянам ощутимые потери на поле битвы. Это, в сочетании с серьезными вызовами для России в 2025 году, предоставляет США серьезные рычаги влияния в мирных переговорах.

Приостановление военной помощи для Украины будет поощрять Владимира Путина к дальнейшему повышению своих требований и подпитывать его уверенность в возможности достижения полной победы путем войны.

В частности, речь идет об убеждении, что Россия могла бы захватить и контролировать не только Украину, но и другие бывшие советские республики, включая нынешние страны-члены НАТО.

Прекращение военной и финансовой помощи от США, направленной на укрепление украинской оборонной промышленности, может способствовать нарушению баланса в войне и предоставить России большие преимущества на поле боя, увеличивая вероятность российской победы в Украине,

– убеждены в Институте изучения войны.

К слову, в ISW неоднократно подчеркивали важность продолжения и своевременности западной военной помощи, а также наблюдали корреляцию между масштабами российских побед и задержками военной поддержки Украины, как это было весной 2024 года.

Напомним, Россия укрепляет отношения с партнерами, несмотря на заявления о готовности к переговорам с США. Агрессор подписал соглашения с Китаем и Северной Кореей о сотрудничестве в сферах экономики и безопасности.