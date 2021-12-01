Помощь от "Запорожсталь": директор Запорожской инфекционной больницы выражает благодарность

Отдыхать и расслабляться рано: по данным Минздрава, ситуация с больными COVID-19 во многих областях достаточно напряженная, несмотря на то, что пик очередной волны пандемии пройден. Важный медицинский кислород не единственное, в чем нуждаются украинские больницы.

Так, до сих пор продолжается восстановление здания Запорожской областной инфекционной больницы после пожара, который произошел еще в начале года. К слову, она служит опорным инфекционным медучреждением в регионе.

Именно металлургическое предприятие "Запорожсталь", входящее в Группу компаний "Метинвест", взялось за выполнение этой задачи.

Мы очень благодарны "Запорожсталь", потому что они нас полностью снабжают кислородом. На сегодняшний день они завершают ремонтные работы в отделении, которое пострадало после пожара в феврале-месяце. На сегодняшний день "Запорожсталь" помогает нам оборудованием – закупили ИВЛ-аппараты. Поэтому, конечно, благодарны за поддержку,

– подчеркнула Ирина Кулеш, в.и. о. директора Запорожской областной инфекционной больницы.

Эксперты убеждают, что такое сотрудничество с бизнесом крайне важно в критической ситуации, в которой медицина оказалась сегодня.

Дмитрий Левусь, политический эксперт, отмечает, что благотворительная помощь и помощь от крупных игроков на рынке есть и может стать такой, которая разрешает во многом кризисную ситуацию.

В частности, "Метинвест" стал одной из первых компаний, которая сразу отправилась на помощь медикам. Группа стала одним из крупнейших поставщиков кислорода в больницы. С октября, когда Украина столкнулась с его дефицитом, компания по просьбе Минздрава существенно нарастила отгрузку.

В этом году предприятия компании безвозмездно передали почти 6 тыс. тонн жидкого и больше 182 тыс. кубометров газообразного "спасения" более чем сотне больниц 17 областей страны.